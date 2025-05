Pontedera il nuovo centro logistico è realtà Cento lavoratori assunti da Metro

Il 28 maggio 2025, Metro Italia ha ufficialmente inaugurato a Pontedera il suo terzo centro logistico in Italia, un deposito di 9.000 metri quadrati. Situato nella zona industriale di Gello, questa nuova struttura, realizzata in tempi record, rappresenta un importante passo avanti per l'azienda, con l'assunzione di cento nuovi lavoratori per gestire le consegne dirette ai clienti.

Pontedera, 28 maggio 2025 – Milano, Roma e adesso Pontedera. Metro Italia ha inaugurato ieri mattina nella zona industriale di Gello il terzo deposito in Italia dedicato alle consegne dirette ai clienti. Si tratta di una mega struttura di 9.000 metri quadrati costruita in tempi record, in meno di un anno, in partnership con la Logistac Capital Partners ed già operativa da circa un mese. Nasce per servire il più ampio numero di clienti Horeca (hotel, ristorante, caffè) e quindi ristoranti, bar, pizzerie e locali stagionali. Un centinaio i posti di lavoro, tra diretti ed indiretti, messi a disposizione... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pontedera, il nuovo centro logistico è realtà. Cento lavoratori assunti da Metro

Le notizie più recenti da fonti esterne

Pontedera, il nuovo centro logistico è realtà. Cento lavoratori assunti da Metro. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Pontedera, il nuovo centro logistico è realtà. Cento lavoratori assunti da Metro - Taglio del nastro per il mega impianto realizzato in tempi record nella zona industriale di Gello. Il sindaco Franconi: “Avere qua questa azienda ci mette di fronte anche a nuove sfide” ... 🔗Segnala msn.com

Unieuro ha inaugurato il nuovo hub logistico di Colleferro: investimento da oltre 50 milioni e 100 nuovi posti di lavoro - È stato inaugurato questa mattina a Colleferro, alla presenza delle autorità locali, il nuovo hub logistico di Unieuro S.p.A., leader nella distribuzione ... 🔗Come scrive castellinotizie.it

Unieuro inaugura il suo nuovo hub logistico da 50mila metri quadrati a Colleferro (Roma) - L’azienda crea così un sistema a due hub omnicanale: Piacenza per il Nord Italia e Colleferro per il Centro-Sud, a cui si aggiungono il regional hub di Carini ... 🔗Scrive repubblica.it

Lucca Comics, presentato il nuovo piano della logistica e viabilità