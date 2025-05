Ponte il Pd di Villa invita alla mobilitazione pacifica per la visita di Salvini a Reggio Calabria

Il PD di Villa lancia un appello alla mobilitazione pacifica in occasione della visita di Matteo Salvini a Reggio Calabria. L'incontro, previsto per domani, si preannuncia come un presidio colorato ma con un messaggio chiaro: contrarietĂ al progetto del Ponte sullo Stretto. I partecipanti intendono esprimere il loro disaccordo e sensibilizzare l'opinione pubblica sulla questione delle grandi opere e del loro impatto sul territorio.

Un presidio pacifico e colorato ma con un messaggio netto che non si può contrattare, no al Ponte sullo Stretto. E' l'obiettivo della mobilitazione che si sta organizzando domani per l'arrivo del ministro Matteo Salvini, in tour tra Reggio e Messina per parlare della grande opera e di contrasto. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Ponte, il Pd di Villa invita alla mobilitazione pacifica per la visita di Salvini a Reggio Calabria

