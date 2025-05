Ponte della Botte chiuso Soldi alle imprese in crisi Domande entro dieci giorni

Il Comune di Calcinaia ha attivato un'iniziativa di sostegno per le imprese colpite dalla chiusura del ponte della Botte, avvenuta il 5 novembre. Gli esercenti possono presentare richiesta di ristori per i danni economici subiti, con scadenza entro dieci giorni. La documentazione è disponibile sul sito istituzionale del Comune.

CALCINAIA Il Comune di Calcinaia ha pubblicato sul sito istituzionale la documentazione relativa alla manifestazione di interesse con la quale gli esercenti potranno fare richiesta di ristori per gli ammanci registrati negli incassi e nel fatturato a causa della chiusura del ponte della Botte dal 5 agosto 2024 al 30 aprile scorso. La Regione ha stanziato una somma in denaro e ha chiesto ai Comuni di individuare modalità e area di ubicazione delle attività che hanno diritto ai ristori. Il Comune guidato dal sindaco Cristiano Alderigi ha pubblicato sul sito anche la cartina del territorio con evidenziata a linee verdi oblique l’area nella quale ricadono le imprese che possono fare domanda di ristori... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ponte della Botte chiuso. Soldi alle imprese in crisi. Domande entro dieci giorni

