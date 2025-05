Poliziotto infiltrato per controllare Potere al popolo

Un giovane di 21 anni, originario della Puglia, è stato denunciato da Potere al Popolo come poliziotto infiltrato. Secondo l’accusa, avrebbe monitorato in incognito le attività del movimento per otto mesi, suscitando preoccupazioni riguardo alle pratiche di sorveglianza e controllo sulle organizzazioni politiche. Questo episodio solleva interrogativi sul rapporto tra autorità e dissenso nel contesto attuale.

Ha 21 anni, è pugliese e, secondo quanto ha denunciato ieri Potere al Popolo, appartiene alla polizia e ha monitorato in incognito per 8 mesi le attività di Pap a . Poliziotto «infiltrato» per controllare Potere al popolo il manifesto... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Poliziotto «infiltrato» per controllare Potere al popolo

Su questo argomento da altre fonti

Poliziotto «infiltrato» per controllare Potere al popolo; Potere al Popolo: infiltrati e spiati dalla polizia per 10 mesi; Poliziotto-spia infiltrato nel partito Potere al Popolo: «Una volta scoperto, ha augurato buona giornata ed è; Edizione del 28 maggio 2025. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Poliziotto «infiltrato» per controllare Potere al popolo - Diritti (Italia) Ha 21 anni, è pugliese e, secondo quanto ha denunciato ieri Potere al Popolo, appartiene alla polizia e ha monitorato in incognito per 8 mesi le attività di Pap a Napoli. Un infiltrat ... 🔗Si legge su ilmanifesto.it

Poliziotto-spia infiltrato nel partito Potere al Popolo: «Una volta scoperto, ha augurato buona giornata ed è sparito». Chi è l'"impostore" - Trova l'"impostore". Sembra il nome di un gioco da tavolo, ma è pura realtà quello che è successo all'ombra del Vesuvio. «Alla luce della ... 🔗Si legge su msn.com

La polizia smentisce di aver infiltrato un agente in Potere al popolo: ma la versione non convince - Fonti di polizia smentiscono che l’agente lavorasse sotto copertura. “Sul suo profilo c’erano foto in divisa”. Ma l’account del poliziotto era totalmente “ripulito”. Le foto trovate grazie ai profili ... 🔗Secondo fanpage.it

Arresto illegale e abuso di potere da parte della polizia ripresi dalle telecamere!