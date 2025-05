Polizia locale in festa per i 163 anni Consegnati gli encomi agli agenti | Il valore di un presidio civico

La polizia locale di Pistoia festeggia il suo 163° anniversario, un momento di commemorazione tenutosi nella Sala maggiore del Palazzo comunale. La vicesindaca Anna Maria Celesti ha sottolineato l'importanza del servizio degli agenti come presidio civico, riconoscendo il loro impegno costante per la sicurezza e il benessere della comunità. Durante l'evento, sono stati consegnati encomi agli agenti per il loro lavoro dedicato.

PISTOIA La polizia locale del Comune di Pistoia compie 163 anni. Un anniversario che è stato celebrato ieri nella Sala maggiore del Palazzo comunale, alla presenza delle autorità, ma anche di tanti cittadini. "Donne e uomini – ha sottolineato la vicesindaca Anna Maria Celesti - che si dedicano alla propria attività con professionalità, ma anche con sensibilità e formazione, offrendo il loro servizio, che non è legato soltanto al rispetto delle regole, quindi della legalità, che pure è fondamentale, ma che costituiscono un vero e proprio presidio sociale, con grande capacità di dare risposte ai cittadini sia nelle situazioni di emergenza, sia nella quotidianità...

