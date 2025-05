Polisportiva Galli primo colpo di mercato | arriva la giovane Ilaria Bernardi

La Polisportiva Galli dà il via al mercato con un significativo colpo: Ilaria Bernardi, promettente giovane del basket femminile italiano, si unisce alla squadra per la stagione 2024/2025. Nata nel 2005, Bernardi porterà talento e freschezza alla formazione di San Giovanni Valdarno, garantendo entusiasmo e nuove possibilità per il futuro della polisportiva.

Arezzo, 28 maggio 2025 – La Polisportiva Galli inaugura il mercato in entrata con un innesto di grande prospettiva: per la stagione 20242025 vestirà la maglia biancorossa Ilaria Bernardi, giovane talento del basket femminile italiano. Classe 2005, Bernardi arriva a San Giovanni Valdarno dopo una stagione da protagonista con la maglia del Basket Foxes Giussano, dove ha contribuito in maniera decisiva alla conquista della salvezza nel campionato di Serie A2. Guardia di grande energia e visione di gioco, ha chiuso l’annata con una media di 13 punti, 5.6 rimbalzi e 2.4 assist a partita, andando in doppia cifra in 25 delle 28 gare disputate... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Polisportiva Galli, primo colpo di mercato: arriva la giovane Ilaria Bernardi

