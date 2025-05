Polenta e non solo | alla sagra anche esibizioni musicali e mercatini

Dal 31 maggio al 2 giugno, Marina di Ravenna festeggia la sagra della polenta in Piazza Dora Markus, con un delizioso stand gastronomico aperto per cena. Ma la festa non si limita al cibo: il programma include anche esibizioni musicali e mercatini, promettendo un weekend ricco di divertimento e cultura. Preparati a gustare la polenta e a lasciarti coinvolgere dalle note dei concerti!

Questo weekend, dal 31 maggio al 2 giugno, a Marina di Ravenna arriva la sagra della polenta con uno stand gastronomico in Piazza Dora Markus aperto per cena dalle 18.30. Oltre al cibo, durante tutte le giornate di festa sono in programma alcuni eventi musicali: il 31 maggio sale sul palco...

