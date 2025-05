Polemica tra Puglia e Agenas sul rapporto Reti Oncologiche la Regione | Dati sbagliati su tre screening oncologici

Una controversia infiamma il rapporto tra la Puglia e l'Agenas, riguardante i dati sugli screening oncologici. La Regione accusa l'ente nazionale di aver riportato "errori significativi" nel recente rapporto sullo stato delle Reti Oncologiche Regionali per il 2024. La polemica mette in luce preoccupazioni sulla precisione delle informazioni e il loro impatto sulla salute pubblica.

E' polemica tra la Puglia e l'Agenas sui dati dell'ultimo rapporto nazionale sullo stato di attuazione delle Reti Oncologiche Regionali. Dall'ente regionale pugliese affermano che vi è la "presenza di errori significativi nelle tabelle relative ai risultati dell'anno 2024.

