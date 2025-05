Polemica social sulla raccolta firme contro i ticket sanitari regionali Zavatta FdI | Garbuglia inverte la realtà

Una vivace polemica si è accesa sui social riguardo alla raccolta firme contro i ticket sanitari regionali, con Diletta Zavatta, coordinatrice comunale di FdI a San Mauro, che risponde con fermezza alle accuse di tagli ai servizi pubblici da parte del Governo Meloni. Secondo lei, si tratta di un tentativo di scaricare responsabilità sulla politica nazionale, mentre le decisioni sono in realtà di competenza locale.

"Accusare il Governo Meloni di tagli ai servizi pubblici regionali, quando la decisione è presa a livello locale, è una palese inversione della realtà e un tentativo maldestro di scaricare responsabilità". È questa la pronta replica di Diletta Zavatta, coordinatrice comunale di FdI a San Mauro. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Polemica social sulla raccolta firme contro i ticket sanitari regionali, Zavatta (FdI): "Garbuglia inverte la realtà"

