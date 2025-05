Polcenigo protagonista su Rai 1 | Linea Verde Sentieri racconta il cammino di San Cristoforo

Polcenigo si prepara a brillare su Rai 1, con la troupe di Linea Verde Sentieri pronta a esplorare il Cammino di San Cristoforo nel nostro affascinante borgo. Un viaggio incantevole tra storia, natura e tradizioni che metterà in luce le bellezze locali. Il Comune esprime grande entusiasmo per questa opportunità di promuovere il territorio in una puntata imperdibile in onda...

«Polcenigo protagonista su Rai 1! La troupe di Linea Verde Sentieri ha scelto di raccontare il Cammino di San Cristoforo passando per il Nostro Borgo. Sarà un viaggio tra storia, natura e tradizioni» Il Comune di Polcenigo ha espresso così il suo entusiasmo per la puntata che andrà in onda. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Polcenigo protagonista su Rai 1: Linea Verde Sentieri racconta il cammino di San Cristoforo

