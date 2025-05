Playoff Serie B | orari probabili formazioni e dove vedere la finale di andata Cremonese-Spezia

Scopri tutto sui playoff di Serie B, con orari, probabili formazioni e dove vedere in diretta la finale di andata tra Cremonese e Spezia, in scena allo Zini il 29 maggio alle 20:30. Informazioni aggiornate per seguire da vicino questa emozionante sfida di calcio.

Roma, 28 maggio 2025 – È giunto il momento della verità: il 29 maggio alle 20:30 si giocherà la finale di andata dei playoff di Serie B tra Cremonese e Spezia. Il primo atto si giocherà allo Zini, mentre il secondo al Picco domenica 1 giugno alle 20:30. Lo Spezia ha chiuso il campionato al terzo posto, con 66 punti conquistati, cinque in più della Cremonese, che ha terminato al quarto posto. Se per i liguri non ci sono stati problemi durante i playoff, con la vittoria contro il Catanzaro sia all'andata (2-0 al Ceravolo) che al ritorno (2-1 in Liguria), per la Cremonese è servita la gara di ritorno dello Zini per conquistare l'accesso alla finale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Playoff Serie B: orari, probabili formazioni e dove vedere la finale di andata Cremonese-Spezia

Playoff Serie A2, la Fortitudo perde anche gara 2: Cantù avanti 2-0 nella serie - Nel secondo incontro dei playoff di Serie A2, la Fortitudo Bologna si arrende nuovamente alla Pallacanestro Cantù, subendo un distacco di 20 punti nella serie. 🔗continua a leggere

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Serie B, il tabellone Playoff 2025: calendario partite, la finale sarà Cremonese-Spezia; Tabellone playoff Serie B 2025, regolamento e date delle otto partite per essere promossi in Serie A; Playoff Serie B: orari, probabili formazioni e dove vedere le semifinali di ritorno; Finale playoff Serie B: quando si gioca, come e dove vederla su DAZN. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Cremonese-Spezia, finale playoff di Serie B. Dove vederla in tv, Dazn o Sky, orario - La finale playoff di Serie B è Cremonese-Spezia, rispettivamente quarta e terza in classifica al termine della stagione regolare. I grigiorossi hanno eliminato la Juve Stabia in semifinale (ko 2-1 all ... 🔗Riporta msn.com

Dove vedere Cremonese-Spezia Streaming: Orario Diretta TV Anadata FInale Playoff Serie B - Chi andrà in Serie A tra Cremonese e Spezia? Quando si gioca la doppia finale playoff? Dove vederla in TV e streaming? Cosa dice il regolamento? 🔗Scrive calcioin.it

Spezia-Cremonese: dove vederla, orario e probabili formazioni - All’Alberto Picco la finale playoff di Serie B Spezia-Cremonese: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv All’Alberto Picco di La Spezia si giocherà la gara valevole per la fina ... 🔗Si legge su calcionews24.com

DATE, ORARI E REGOLAMENTO:TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE SU PLAYOFF E PLAY-OUT!