Playoff Picchio | Under 16 e 15 avanzano Primavera eliminata ai rigori

Il percorso dei playoff per le formazioni giovanili del Picchio prosegue con le under 16 e 15, che avanzano grazie a prestazioni brillanti. Purtroppo, la Primavera esce di scena in semifinale, cedendo il passo all'Entella, guidata dall'ex difensore bianconero Melucci, dopo una drammatica serie di rigori. Scopriamo i dettagli di queste emozionanti sfide.

Il cammino playoff delle formazioni giovanili del Picchio prosegue soltanto per under 16 e 15. La Primavera, invece, ancora una volta è uscita di scena in semifinale contro l’Entella allenata dall’ex difensore bianconero Melucci. Qui i ragazzi di Ledesma purtroppo si sono dovuti arrendere ai calci di rigore a seguito del pari fatto registrare al termine dei tempi supplementari. A commentare l’amaro epilogo è stato il portiere Luigi Sciammarella. "Un altro anno è andato – posta via social l’estremo difensore -, un’altra stagione vissuta con questa maglia addosso che ormai non è solo un simbolo. Ci sono stati momenti duri, altri indimenticabili, giorni in cui sembrava tutto girare bene, altri in cui ci si sentiva soli contro il mondo... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Playoff Picchio: Under 16 e 15 avanzano, Primavera eliminata ai rigori

Cosa riportano altre fonti

Giovanili Ascoli, tempo di playoff: anche l’Under 15 esulta al “Picchio Village”, cade l’Under 16; Ascoli, l’under 16 ai quarti di finale playoff dopo aver battuto la Pergolettese; Pergolettese supera Ascoli 1-0 nei playoff Under 16 grazie a Bisetto; L’Ascoli Under 16 in semifinale playoff con la Spal. 🔗Cosa riportano altre fonti

Pergolettese supera Ascoli 1-0 nei playoff Under 16 grazie a Bisetto - Note - Ammoniti Premoli, Picarelli, Granata per la Pergolettese. Angoli: 1-0. Recuperi: 2’ p.t., 7’ s.t. 🔗Riporta msn.com

Ascoli Under 16 trionfa 1-0 contro Casertana: Balducci decisivo al Picchio Village - Canelli Una bella soddisfazione per il settore giovanile del Picchio ... Ora gli Under 16 si preparano ad affrontare i quarti di finale playoff. Roboante 4-0 invece quello inflitto dagli Under ... 🔗Secondo ilrestodelcarlino.it

Ascoli, l’under 16 ai quarti di finale playoff dopo aver battuto la Pergolettese - Al Picchio Village l’Under 16 dell’Ascoli supera 2-1 la Pergolettese nel match di ritorno dei quarti di finale e vola in semifinale, dove affronterà una fra Spal e Perugia. 🔗picenooggi.it scrive

Mister Monaco e Balducci | Postgara Playoff Under 16 Ascoli-Pergolettese | Ascoli Calcio