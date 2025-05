Plasma e globuli rossi a bordo dell’elisoccorso la nuova frontiera lombarda

Scopri la nuova frontiera dell'elisoccorso lombardo con il supporto di plasma e globuli rossi a bordo, una novità che migliora le possibilità di intervento in situazioni di emergenza come lo shock emorragico. Grazie alle cinque basi regionali di Milano, Bergamo, Brescia, Como e Sondrio gestite da Areu, il primo intervento può essere più rapido ed efficace, salvando più vite.

LA NOVITÀ. Da oggi tutte le cinque basi di elisoccorso regionali (Milano, Bergamo, Brescia, Como e Sondrio) gestite da Areu potranno intervenire immediatamente in caso di shock emorragico. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Plasma e globuli rossi a bordo dell’elisoccorso, la nuova frontiera lombarda

Al via il progetto ‘BoB’, sangue a bordo dell'elicottero