Più donne al voto a Genova l’esperto conferma | L’effetto Salis ha premiato il centrosinistra

L’aumento della partecipazione femminile al voto ha segnato un cambiamento significativo nelle ultime elezioni a Genova, premiando il centrosinistra. Un’analisi rivela che il numero di donne alle urne è cresciuto più rapidamente rispetto agli uomini, soprattutto nelle sezioni con maggior affluenza. In questo articolo, esploreremo l’effetto salis e le implicazioni di questo trend, con l’ausilio di un esperto in politiche elettorali.

Da un raffronto tra il numero di votanti alle ultime regionali emerge un aumento maggiore delle donne alle urne rispetto agli uomini. Non solo: le sezioni dove si è registrata un’affluenza maggiore di donne sono anche quelle che hanno premiato di più il centro sinistra. Ne abbiamo parlato con il professor Lorenzo De Sio, direttore del Centro studi elettorali dell’Università Luiss di Milano. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Più donne al voto a Genova, l’esperto conferma: “L’effetto Salis ha premiato il centrosinistra”

