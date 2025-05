PIT Piazza di Spagna il dietrofront della Soprintendenza fa discutere

Il dibattito sul PIT di Piazza di Spagna si infiamma, nonostante l’installazione del punto informativo. La proposta, sostenuta dalla deputata Valentina Grippo, continua a suscitare discussioni tra cittadini e autorità, mettendo in evidenza le diverse opinioni sul futuro di questa celebre piazza romana.

La realizzazione di un punto d'informazione turistica in piazza di Spagna continua a sollevare polemiche. Il fatto che il PIT sia ormai già stato installato, non ha frenato l'iniziativa parlamentare che Valentina Grippo, deputata di Azione e vicepresidente della commissione cultura alla Camera.

Piazza di Spagna, no all’info-point: urbanisti e paesaggisti contestano il PIT che deturpa la piazza - Piazza di Spagna, simbolo di bellezza e storia, si trova al centro di una polemica. Urbanisti e paesaggisti contestano il progetto del nuovo infopoint, in sostituzione di una tettoia trasparente. 🔗continua a leggere

