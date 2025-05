Pistoia | ‘alghe’ al Villone Puccini L’Arpat chiede l’intervento del Comune

Pistoia, 25 maggio 2025 – Un'importante fioritura di cianobatteri è stata segnalata nel laghetto del parco del Villone Puccini. Questo fenomeno, caratterizzato da una marcata colorazione blu-turchese, ha destato preoccupazione e ha spinto Arpat a richiedere l'intervento del Comune per affrontare la situazione.

Pistoia, 25 maggio 2025 – Una fioritura anomala di cianobatteri, organismi unicellulari noti anche come “alghe verdi-azzurre”, è stata riscontrata in questi giorni nel laghetto del parco del Villone Puccini. Il fenomeno, visibile per la colorazione blu-turchese delle acque, è stato rilevato da Arpat, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale, che ha eseguito rilievi specifici il 21 e 22 maggio, su richiesta della sala operativa della Protezione civile. I tecnici hanno confermato che si tratta di una fioritura estesa di cianoficee, un particolare gruppo di cianobatteri, ma hanno anche escluso per ora impatti significativi sulla fauna ittica: non si sono registrati né morie di pesci né segnali di sofferenza diffusa nell’ecosistema del lago... 🔗 Leggi su Lanazione.it