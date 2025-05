Pinelli Csm alle giovani toghe | I magistrati non sono autorità morali

Nell'ambito del convegno "Pinelli CSM alle giovani toghe", si ribadisce il ruolo del magistrato, sottolineando che non deve essere considerato un’autorità morale. Il relatore evidenzia l'importanza di distinguere tra etica e diritto, sottolineando che il compito del magistrato è accertare responsabilità individuali e tutelare i diritti fondamentali, senza intervenire nei dibatti sociali o cercare di correggere fenomeni collettivi.

"Il magistrato non è un'autorità morale del Paese e non deve mai confondere etica e diritto. Accerta responsabilità individuali o dirime controversie tra parti private tutelandone i diritti fondamentali; non è invece portatore di generali valutazioni sui fenomeni sociali onde correggerli o indirizzarli". Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, Fabio Pinelli, rivolgendosi ai magistrati ordinari in tirocinio al Quirinale per l'incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "L'imparzialità – ha aggiunto Pinelli – è la radice fondante dell'essere magistrato.