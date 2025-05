Pierina Paganelli la difesa di Dassilva chiede incidente probatorio su audio del delitto | in cosa consiste

I legali di Louis Dassilva, accusato dell'omicidio della 78enne Pierina Paganelli, hanno richiesto un incidente probatorio per analizzare gli audio registrati da una telecamera di sorveglianza. Questa richiesta mira a chiarire dettagli cruciali sul delitto e a sostenere la difesa del 35enne attraverso una nuova valutazione delle prove foniche raccolte sul luogo dell'evento tragico.

Andrea Guidi e Riario Fabbri, legali di Louis Dassilva, il 35enne accusato di aver ucciso la 78enne Pierina Paganelli, hanno presentato istanza per un nuovo incidente probatorio fonico. RiguarderĂ gli audio registrati dalla telecamera di sorveglianza installata in un box sul luogo del delitto e che il 3 ottobre 2023 avrebbero captato rumori e urla... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Pierina Paganelli, la difesa di Dassilva chiede incidente probatorio su audio del delitto: in cosa consiste

