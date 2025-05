Picchiata poi le hanno tolto i denti Denisa scomparsa svolta agghiacciante | c’è un indagato

Denisa Maria Adas, giovane escort di origine romena, è scomparsa a Prato il 15 maggio, lasciando dietro di sé un mistero inquietante. La sua sparizione ha suscitato preoccupazione e attenzione mediatica, mentre le indagini hanno portato a un’indagine agghiacciante. Recentemente, è emersa la notizia di un indagato, alimentando ulteriormente le domande sulla sua sorte e sul vuoto che ha lasciato.

Denisa Maria Adas ha lasciato un vuoto e un mistero. Giovane, di origine romena, lavorava come escort. Viveva e si muoveva a Prato, città dove aveva appuntamenti fissati tramite una app di incontri. La sua sparizione ha acceso i riflettori. L'ultima telefonata risale alla sera del 15 maggio. Da allora, nessuna traccia. Solo domande. Leggi anche: "Chi ti ha fatto del male pagherà". Martina uccisa a 14 anni, la rabbia e il dolore della madre La sua auto è stata ritrovata, ma i telefoni risultano spenti. Le indagini proseguono a ritmo serrato. Gli inquirenti cercano riscontri su ogni dettaglio. Si cercano immagini, testimonianze, movimenti sospetti...

