Picchia il padre 98enne e gli cava un occhio con una chiave | arrestato il figlio a Grosseto

Un drammatico episodio di violenza familiare ha scosso Grosseto, dove un uomo di 63 anni, affetto da problemi psichiatrici e alcolismo, ha aggredito brutalmente il padre novantottenne. La terribile aggressione ha portato alla mutilazione di un occhio dell'anziano, attualmente in rianimazione, mentre il figlio è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio.

