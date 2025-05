Piazza Turriziani stop al consumo di alcol in contenitori di vetro o latta fino al 30 settembre

In risposta alle esigenze di tutela dell'ambiente e della quiete pubblica, è stata emessa un'ordinanza che vieta il consumo di alcol in contenitori di vetro o latta in Piazza Turriziani e nelle zone limitrofe fino al 30 settembre. Questa misura si affianca a quella adottata per lo Scalo e mira a preservare il decoro urbano durante il periodo estivo.

Così come per lo Scalo, anche in Piazza Turriziani e zone limitrofe è arrivata un'apposita ordinanza per tutelare ambiente, decoro urbano e la quiete pubblica durante l'estate. Anche nella parte alta di Frosinone, infatti, ci sarà il divieto di consumo all’aperto ad eccezione delle aree. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Piazza Turriziani, stop al consumo di alcol in contenitori di vetro o latta fino al 30 settembre

Ne parlano su altre fonti

Piazza Turriziani rimessa a nuovo, i vandali sono già entrati in azione - Deve ancora essere aperta ufficialmente ma i vandali sono già entrati in azione nella nuova piazza Turriziani, a Frosinone. «Nella serata di ieri (martedì 20 agosto) - si legge in una nota del ... 🔗Da ilmessaggero.it

Frosinone, apre piazza Turriziani. Il sindaco: «Luogo di tutti i cittadini, sia tutelato» - Da Largo a piazza Turriziani passando per “l’Homo Ciociarus” di Ottaviani. Un evento, quello dell’inaugurazione del nuovo Belvedere di Frosinone che ha visto partecipare oltre 2 mila ... 🔗Scrive ilmessaggero.it

Frosinone, vandali in azione nella notte a piazza Turriziani: distrutte fioriere e la vetrata di un locale - Vandali in azione nella notte a piazza Turriziani, nella parte alta di Frosinone. Teppisti senza scrupoli hanno distrutto alcune fioriere installate dal Comune per abbellire l’area e anche la vetrata ... 🔗Si legge su tunews24.it