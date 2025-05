Piazza Travaglio terminati i primi sondaggi archeologici | Via alla seconda fase

I primi sondaggi archeologici in piazza Travaglio, avviati il 22 maggio su richiesta della Soprintendenza, sono stati completati con successo. Questi interventi preliminari sono essenziali per garantire la sicurezza del cantiere di riqualificazione, che mira a trasformare l'attuale area di sosta in uno spazio più funzionale e attrattivo per la comunità. La seconda fase del progetto è ora pronta a partire.

Sono già terminati i lavori di sondaggio archeologico della trincea aperta in piazza Travaglio lo scorso 22 maggio e chiesta dalla Soprintendenza per le indagini preventive al cantiere di riqualificazione del progetto esecutivo che trasformerà l’area, oggi spazio per gli stalli di sosta, in una. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Piazza Travaglio, terminati i primi sondaggi archeologici: "Via alla seconda fase"

Altre fonti ne stanno dando notizia

Corso e piazza Roma: i lavori sono terminati - Il Comune: "Sono stati i primi di una serie ... e di viale Garibaldi" Sono terminati i lavori di manutenzione straordinaria del selciato di corso 2 Giugno e di piazza Roma. I lavori erano iniziati ... 🔗Come scrive ilrestodelcarlino.it

Travaglio nella piazza pacifista del M5s: «Vado dove mi invitano, non mi adeguo alla platea» - Marco Travaglio è stato accolto sul palco dei Fori Imperiali da scroscianti applausi. Che ne pensa di questa piazza ... Il suo impegno in prima persona sul palco quest'oggi? 🔗Riporta msn.com

Terminati i lavori in Piazza dei Cinquecento - L'intervento di piazza dei Cinquecento a Roma "da Dpcm originariamente era suddiviso in due lotti, il secondo doveva essere realizzato nel 2026 ma con 540 giorni di lavoro in contemporanea delle ... 🔗Da rainews.it

Turchia, il crociato Salvini 'assalta' il consolato di Milano al grido di Allà al bar