Piazza Plebiscito si prepara ad un altro grande evento | lavori in corso per il concertone Kiss Kiss Way

Piazza Plebiscito si trasforma in un palcoscenico straordinario per il "Kiss Kiss Way", il grande concerto di inaugurazione del tour estivo di Radio Kiss Kiss. Sabato 31 maggio, Napoli vivrà una notte indimenticabile, con attività frenetiche per allestire il palco e garantire un evento memorabile. Prepariamoci per un'esperienza musicale unica nel cuore della città !

Piazza Plebiscito si prepara a vivere un'altra notte magica. Sabato 31 maggio, infatti, in uno dei luoghi più iconici di Napoli, si terrà l'evento "Kiss Kiss Way", il mega concerto che inaugurerà il tour estivo di Radio Kiss Kiss. In piazza si lavora per allestire il palco e le altre. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Piazza Plebiscito si prepara ad un altro grande evento: lavori in corso per il concertone "Kiss Kiss Way"

Concerto gratis Kiss Kiss Way in piazza Plebiscito il 31 maggio: ci sono Serena Brancale, Clara e Tananai - Il 31 maggio, Piazza del Plebiscito si trasformerà in un palcoscenico vivace con il concerto gratuito Kiss Kiss Way 2025. 🔗continua a leggere

Su questo argomento da altre fonti

Attesa scudetto a Napoli: in piazza Plebiscito si prepara il maxischermo; Napoli, tutto pronto per il Kiss Kiss Way: sul palco di Piazza Plebiscito anche Gabbani e Gabry Ponte; A Napoli ci si prepara per un’enorme festa scudetto, ma non ditelo a nessuno; Napoli si prepara alla partita-scudetto: maxi-schermi già impiantati a Piazza del Plebiscito | FOTO. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Napoli impazzisce! Piazza Plebiscito esplode dopo il gol del 2-0 di Lukaku e si prepara per la festa scudetto VIDEO - Piazza Plebiscito è stracolma come un uovo. Una marea umana esplode nel momento in cui Romelu Lukaku segna il gol del 2-0 contro il Cagliari. E' il momento in ... 🔗msn.com scrive

Napoli si prepara alla festa Scudetto: maxischermi in città e in tutta la provincia, Buongiorno suona la carica - Napoli si prepara alla festa di venerdì sera: città blindata, oltre mille agenti in strada e maxischermi in città e in provincia ... 🔗Scrive sport.virgilio.it

un onda azzurra invade piazza plebiscito per napoli-cagliari con maxi schermo e tifosi festanti - Napoli si prepara a una serata storica con migliaia di tifosi in piazza Plebiscito e via Toledo per seguire Napoli-Cagliari, partita decisiva per il quarto scudetto al Maradona. 🔗Si legge su gaeta.it

Attesa scudetto a Napoli: in piazza Plebiscito si prepara il maxischermo