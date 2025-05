Piantedosi critica il Consiglio d' Europa | accuse di razzismo infondate alle Forze di Polizia

Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, esprime fulminante critica nei confronti del Consiglio d'Europa, accusandolo di emettere giudizi infondati e ideologici sulle Forze di Polizia italiane. In un intervento deciso, Piantedosi condanna le accuse di razzismo rivolte alle forze dell'ordine, ritenendo inaccettabile che un'istituzione deputata alla difesa della democrazia possa russire l'operato di chi garantisce la sicurezza nel Paese.

"Trovo sorprendente e inaccettabile che il Consiglio d'Europa, che dovrebbe tutelare la democrazia, i diritti umani e il dialogo tra i popoli, rivolga giudizi infondati e ideologici, come le accuse di razzismo mosse alle nostre Forze di Polizia ". Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. "In passato - aggiunge - ho ritenuto il Consiglio d'Europa un'istituzione poco incisiva, spesso distante dai reali bisogni dei cittadini. Ma oggi, dopo l'ennesimo attacco gratuito e ingiusto verso chi rischia la vita per garantire la sicurezza di tutti, sono costretto a dire che quest'organismo da una condizione di dubbia utilità rischia di diventare perfino dannoso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Piantedosi critica il Consiglio d'Europa: accuse di razzismo infondate alle Forze di Polizia

Meloni contro il Consiglio d’Europa: “Vergognose le accuse di razzismo alle nostre Forze dell’Ordine” - Nel dibattito acceso tra il governo italiano e il Consiglio d'Europa, il presidente Giorgia Meloni respinge con fermezza le accuse di razzismo rivolte alle forze dell'ordine italiane. 🔗continua a leggere

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Infiltrazioni mafiose nei Comuni, la “terza via” di Piantedosi. Critiche dall’opposizione; Attilio fontana valuta un terzo mandato come governatore della lombardia in attesa di sviluppi politici; Mercato roma: sfida con il napoli per il portiere vanja milinkovic-savic e possibili movimenti in attacco; Juventus valuta il ritorno di Antonio Conte per invertire il trend negativo in vista della prossima stagione. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Piantedosi critica il Consiglio d'Europa: accuse di razzismo infondate alle Forze di Polizia - Il ministro Piantedosi attacca il Consiglio d'Europa per accuse ideologiche di razzismo contro le Forze di Polizia. 🔗Lo riporta quotidiano.net

Piantedosi ammette: sul Ponte sullo Stretto c’è stato un deficit di comunicazione con il Colle - Il ministro dell’Interno getta acqua sul fuoco dopo lo scontro tra Salvini e il Quirinale in merito alle norme antimafia speciali e assicura: sul terrorismo il sistema di prevenzione italiano è tra i ... 🔗Riporta msn.com

Urso a Bologna: “La Perla è salva, c’è un investitore” - Nessuna nuova norma in vista, ma l’indicazione dal Viminale di un maggior ricorso all’invio di commissari solo nelle specifiche branche dell’amministrazione ... 🔗Riporta repubblica.it

Manovra, Piantedosi: “Molto soddisfatto per quanto fatto per le Forze dell’Ordine”