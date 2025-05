Piano Estate candidature entro 13 e 30 giugno Nuovo AVVISO e chiarimenti su delibere organi collegiali

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha introdotto un nuovo avviso riguardante il Piano Estate, stabilendo due finestre temporali per la presentazione delle candidature da parte delle scuole, che dovranno essere presentate entro il 13 e il 30 giugno. Inoltre, sono stati forniti chiarimenti sulle delibere degli organi collegiali, cruciali per garantire una corretta attuazione del piano estivo.

Relativamente all'avviso del 23 maggio sul Piano Estate il MIM ha pubblicato un nuovo avviso con due finestre temporali per le candidature da parte delle scuole. Il Ministero ha inoltre fornito alcuni chiarimenti sulle delibere degli organi collegiali. L'articolo Piano Estate, candidature entro 13 e 30 giugno. Nuovo AVVISO e chiarimenti su delibere organi collegiali ... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

