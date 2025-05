Piano di riorganizzazione alle Poste Cgil e Uil proclamano lo sciopero nazionale

Il 3 giugno si terrà uno sciopero nazionale in Poste Italiane, proclamato da Cgil e Uil, insieme alle categorie Slc Cgil e UilPoste, a causa del piano di riorganizzazione dell'azienda. La mobilitazione culminerà in una manifestazione a Bologna, mentre parallelamente verrà avviato un ricorso giuridico per contestare gli ultimi accordi di riorganizzazione.

FIRENZE – Sciopero nazionale in Poste Italiane il 3 giugno, indetto da Cgil, Uil e le categorie di settore (Slc Cgil e UilPoste). Nell’occasione, è in programma una manifestazione nazionale a Bologna. Allo sciopero si aggiunge un ricorso giurisprudenziale per impugnare i recenti accordi di riorganizzazione delle divisioni postali che di fatto hanno estromesso la Cgil e la Uil dai tavoli congiunti di trattativa. Al centro della protesta del 3 giugno c’è il piano di riorganizzazione che prevede tagli degli organici che renderanno sempre più difficile garantire servizi e lavoro di qualità, portando carichi insostenibili di lavoro e carenze di personale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

