Pfizer Papers dr Segalla | Da documenti emersi effetti collaterali come la morte definita ' effetto avverso grave' - VIDEO

In un recente episodio di "Fuori dal coro", il biochimico Gabriele Segalla analizza i documenti Pfizer che evidenziano effetti collaterali gravi, tra cui la morte, classificata dall'azienda come un semplice "effetto avverso grave". Questo articolo esplora le preoccupazioni emergenti sugli effetti avversi del vaccino Covid, sollevando interrogativi importanti sulla sicurezza e trasparenza delle informazioni fornite.

Ad esser interpellato è il biochimico Gabriele Segalla: "Questi effetti collaterali che emergono da questi studi includevano anche la morte, che Pfizer definiva semplicemente come un effetto avverso grave" A Fuori dal coro si parla di effetti avversi del vaccino Covid, ed in particolare di un. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Pfizer Papers, dr Segalla: "Da documenti emersi effetti collaterali come la morte, definita 'effetto avverso grave'" - VIDEO

Vaccini Covid Pfizer e Moderna, FDA aggiunge avvertenze su effetti avversi al cuore: "Alta incidenza miocarditi e pericarditi in under 25" - L’FDA ha aggiornato le istruzioni sui vaccini Pfizer e Moderna, evidenziando un rischio elevato di miocardite e pericardite, specialmente nei giovani under 25. 🔗continua a leggere

Vaccino Covid, Osa Aps, Osa Polizia e SFD denunciano vertici Ue e Big Pharma tra cui von der Leyen e Bourla per corruzione e omicidio. 🔗Ne parlano su altre fonti

Pfizer Covid vaccine rushed to market, led to reproductive damages: Dr Naomi Wolf - US author and journalist Dr. Naomi Wolf took center stage at the India Today Conclave 2025, where she presented her findings from the book "Pfizer Papers," a comprehensive investigation into the ... 🔗Secondo msn.com

Court papers link Pfizer to bid to quash study - The full findings of the European study, called 224, were never published as a stand-alone paper ... problem of Dr. John Reckless, an investigator on the study who was pressing Pfizer to publish ... 🔗Si legge su sfgate.com