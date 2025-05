Pestato a terra davanti a un supermercato 35enne colpito al petto e al volto | due arresti a Verona

Due uomini sono stati arrestati a Verona per aver aggredito brutalmente un trentacinquenne davanti a un supermercato. L'uomo è stato colpito al petto e al volto, lasciandolo a terra. L'episodio ha destato preoccupazione per la sicurezza nella zona e ha sollevato interrogativi sui motivi dietro questo attacco violento. Le autorità stanno investigando ulteriormente sull'accaduto.

Due uomini arrestati a Verona per aggressione: colpivano un trentacinquenne nei pressi di un supermercato.

