Pesaro | Crisi degli Sponsor Sportivi e Sfide per l' Amministrazione Comunale

La città di Pesaro, nota per la sua vivace tradizione sportiva, affronta una grave crisi degli sponsor che mette in difficoltà le principali realtà sportive. Negli ultimi giorni, tre importanti squadre hanno perso i loro sponsor storici, suscitando preoccupazioni per il futuro dello sport locale. Questo articolo esplora le implicazioni economiche e le sfide che l'amministrazione comunale deve affrontare in questo contesto critico.

I conti non tornano. La città dello sport perde sponsor in serie. In una settimana tre delle più importanti realtà sportive cittadine hanno visto cadere dalle loro maglie le scritte che portavano tanti quattrini: "Carpegna prosciutto" (Vuelle), Italservice (calcio a 5 e Loreto basket) e ora Tecnoplast (Vis). Eventi che interrogano, oltre ai club, anche l’amministrazione comunale. La quale, tra gli altri, ha anche il compito di aiutare, per quanto nelle sue facoltà, chi fa sport con anche risvolti sociali, perché si tratta di realtà inserite nel tessuto cittadino e che rappresentano la città in campionati nazionali... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pesaro: Crisi degli Sponsor Sportivi e Sfide per l'Amministrazione Comunale

