Perugia tasse e imposte | la ricetta della maggioranza per sostenere le famiglie

L'Amministrazione comunale di Perugia punta a sostenere le famiglie con un fondo di 28 milioni di euro, come proposto dall'assessora Alessandra Sartore. I consiglieri di maggioranza, attraverso un ordine del giorno appena approvato, sollecitano la giunta a impiegare queste risorse per interventi mirati, evidenziando l'importanza di un sostegno concreto in un periodo di difficoltà economiche.

I 28 milioni di euro che l’assessora Alessandra Sartore ha individuato nelle pieghe del bilancio comunale siano impiegate per interventi a sostegno delle famiglie perugine. È l’impegno che i consiglieri di maggioranza chiedono alla giunta comunale con l’ordine del giorno appena approvato, oggi 28. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Perugia, tasse e imposte: la ricetta della maggioranza per sostenere le famiglie

Su questo argomento da altre fonti

Andrea Prospero suicida a Perugia con un mix di farmaci. Spunta una nuova ricetta falsa a Chi l'ha visto? - Andrea Prospero, lo studente suicida di 19 anni, si è tolto la vita lo scorso 29 gennaio in un appartamento nel centro di Perugia con un mix di farmaci. Spunta una nuova ricetta falsa con cui il ... 🔗Da msn.com

Perugia, tasse non pagate e bancarotta Blitz della Finanza: arresti e maxi sequestro da 29... - PERUGIA - Dalle prime ore di giovedì mattina ... commettere reati tributari (omessa dichiarazione, omessi versamenti imposte, occultamento della documentazione e sottrazione fraudolenta al ... 🔗Scrive ilmessaggero.it

Tasse, boom di entrate con la ricetta Berlusconi - Soprattutto tenuto conto che chi sta pagando più tasse sono le imprese. A spingere gli incassi hanno contribuito soprattutto le imposte dirette (Irpef ed Ires, ma non solo). Nel complesso ... 🔗Da ilgiornale.it

Se vinco all slot machine devo pagare le tasse?....#fidocommercialista #commercialistaonline