Perugia paura tra gli studenti | tentata aggressione nella zona universitaria?

Un grave episodio di tentata aggressione nella zona universitaria di Perugia ha destato paura tra gli studenti. L'incidente, avvenuto mercoledì sera intorno alle 20:30, mette in evidenza le preoccupazioni sulla sicurezza nello stato universitario della città .

Un grave episodio di tentata aggressione sarebbe avvenuto nella serata di mercoledì, attorno alle ore 20:30, in zona universitaria di Perugia. Due studentesse stavano rientrando a casa, quando sono state avvicinate da un uomo nascosto dietro un cespuglio all’incrocio tra la discesa che collega l’area di Dolce Notte e il civico 110. Stando alla testimonianza di una delle giovani l’uomo ha tentato di afferrarle un braccio, ma non è riuscito nell’intento. Le ragazze sono riuscite a fuggire prontamente, mentre l’aggressore sarebbe rimasto nascosto nella vegetazione. Le studentesse hanno dichiarato – in una chat che circola in ambito universitario – che provvederanno a sporgere denuncia ai Carabinieri nelle prossime ore. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Perugia, paura tra gli studenti: tentata aggressione nella zona universitaria?

Ne parlano su altre fonti

Perugia, l'allarme da Borgo Bello: «Spaccio di droga a tutte le ore. Di giorno si bucano sotto gli occhi degli studenti» - «Solo qualche settimana fa – raccontano due studenti della facoltà di Agraria ... che si sono diffuse negli ultimi anni. La paura è quella dei cittadini di un quartiere che, oltre un ... 🔗Si legge su ilmessaggero.it

Perugia, caccia agli affiti in nero agli studenti. La finanza scopre i primi casi. Verifiche anche per le case vacanze - Caccia agli affitti in nero. Per evitare speculazioni sulla pelle degli studenti e anche per tutelare i proprietari che rispettano le leggi. Con l’avvicinarsi dell’inizio dell’anno ... 🔗Secondo ilmessaggero.it

TOLC MED e TOLC VET: spoilerate le date #Shorts