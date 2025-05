Perugia Nuovi interventi della Polizia Locale contro degrado e insicurezza | operazioni a Santa Lucia via Fiume e San Sisto

Negli ultimi giorni, la Polizia Locale di Perugia ha intensificato le operazioni contro il degrado e l'insicurezza in diverse zone della città, tra cui Santa Lucia, Via Fiume e San Sisto. Questi interventi, volti a migliorare la vivibilità urbana, riflettono il continuo impegno del Comune nel garantire maggiore sicurezza e decoro per i cittadini, rispondendo alle segnalazioni della comunità.

Prosegue l’impegno del Comune di Perugia nel contrasto al degrado urbano e nella promozione della sicurezza cittadina, con una serie di interventi mirati da parte della Polizia Locale. Nelle ultime settimane gli agenti hanno operato in diverse aree sensibili del territorio, rispondendo a segnalazioni di cittadini e prevenendo situazioni di pericolo, in particolare per le fasce più vulnerabili come i minori. Minori in un edificio abbandonato a Santa Lucia Uno degli interventi più significativi si è svolto nella zona di Santa Lucia, dove erano giunte segnalazioni relative alla presenza di alcuni ragazzi all’interno di un immobile in stato di abbandono. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Perugia. Nuovi interventi della Polizia Locale contro degrado e insicurezza: operazioni a Santa Lucia, via Fiume e San Sisto

