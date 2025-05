Perugia Calcio e Mauro Lucarini si separano | risoluzione consensuale del contratto

Il Perugia Calcio annuncia la risoluzione consensuale del contratto con Mauro Lucarini, figura chiave nella gestione del progetto Academy, che ha visto crescere oltre 100 società affiliate. Questo segna un significativo distacco dal passato per la società biancorossa e il dirigente, che aveva ancora due anni di contratto. Le strade si separano, aprendo nuove prospettive per entrambi.

L’ultimo taglio con il passato: si separano la strade del Perugia e di Mauro Lucarini, ideatore, nella gestione-Santopadre, del progetto Academy che oggi conta più di 100 società affiliate alla società biancorossa. Il dirigente, che aveva ancora due anni di contratto con il Grifo, lascia l’incarico: ieri è arrivata la risoluzione consensuale tra le parti. “Il Perugia Calcio ringrazia sentitamente Mauro Lucarini per il percorso fatto insieme – si legge nella nota della società –. Il Club e il dirigente biancorosso comunicano di aver trovato l’accordo per risolvere in modo consensuale il contratto in essere fra le parti... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Perugia Calcio e Mauro Lucarini si separano: risoluzione consensuale del contratto

