Perseguita la giovane vicina per mesi poi la violenta | 62enne in carcere

Un 62enne di Verdello è stato arrestato dai carabinieri dopo mesi di persecuzione nei confronti della giovane vicina, culminati in un grave atto di violenza. L'operazione, condotta il 26 maggio, si è conclusa con l'emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere da parte del Gip del Tribunale di Bergamo, su richiesta della Procura, evidenziando la gravità della situazione.

Verdello. Nella mattina di lunedì 26 maggio i carabinieri della stazione di Verdello hanno arrestato F.D., 62enne residente a Verdello, dopo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Bergamo su richiesta della Procura. L’uomo è ritenuto responsabile di reiterati comportamenti molesti nei confronti di una giovane vicina di casa, culminati in un grave episodio di violenza sessuale. Le indagini, avviate dai militari dopo la denuncia della vittima, hanno permesso di ricostruire una condotta persecutoria protrattasi per mesi. L’indagato cercava frequentemente un contatto con la ragazza nel cortile condominiale, rivolgendole lusinghe e attenzioni sempre più insistenti... 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Perseguita la giovane vicina per mesi, poi la violenta: 62enne in carcere

