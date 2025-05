Perrelli | Sky cala l’asso | 200 partite verso Mondiali 2026 Nations League e fenomeno Sinner

In un'estate ricca di sport, Sky si conferma punto di riferimento per gli appassionati italiani, con oltre 200 partite da seguire in vista dei Mondiali 2026 e della Nations League. Mentre i campionati si avviano verso la conclusione, l'attenzione si sposta sul calcio internazionale e su giovani talenti come Jannik Sinner, pronto a dominare anche nelle competizioni tennistiche.

«Siamo il punto di riferimento per lo sport in Italia» Mentre i campionati volgono al termine e la Champions League entra nella sua fase conclusiva, Sky si prepara a vivere un’estate a tutto calcio, puntando su qualificazioni ai Mondiali 2026 e fasi finali della Nations League, due appuntamenti chiave che garantiranno una copertura ampia e spettacolare per gli appassionati. Con... 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Perrelli: «Sky cala l’asso: 200 partite verso Mondiali 2026, Nations League e fenomeno Sinner».

Se ne parla anche su altri siti

Perrelli: «Sky cala l’asso: 200 partite verso Mondiali 2026, Nations League e fenomeno Sinner». - “Siamo il punto di riferimento per lo sport in Italia” Mentre i campionati volg... Non aspettare oltre, clicca per leggere e ottenere tutte le informazioni necessarie! 🔗Lo riporta digital-news.it

Perrelli: "Felici per l'adesione di Sky a pacchetti Serie B" - E' quanto afferma l'Executive Vice President Sport di Sky Marzio Perrelli, parlando dell'adesione all'offerta della Lega Nazionale Professionisti B per i pacchetti "Highlights", composto dai gol e ... 🔗Da milannews.it

Perrelli: «A Sky aumentate qualità e competenza» - C’è una maggiore ricchezza nell’offerta di Sky, la qualità e la competenza all’interno della nostra offerta sono addiritture cresciute”. Lo ha detto Marzio Perrelli, Executive Vice President di Sky, ... 🔗Come scrive calcioefinanza.it