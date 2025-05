Permesso! Posso entrare? da stasera in onda

Questa sera alle 21, Canale 3 Toscana debutterà con il nuovo format "Permesso! Posso entrare?", in cui Pietro Federici, insieme all’atleta paralimpica Alessandra Franchi, esplorerà le sfide quotidiane delle persone con disabilità. Attraverso un'esperienza diretta in carrozzina, il programma si propone di sensibilizzare il pubblico sulla realtà spesso sconosciuta di chi vive questa condizione. Un viaggio di empatia e consapevolezza da non perdere.

"Permesso! Posso entrare?": è questo il titolo del nuovo format di Canale 3 Toscana, che esordirà questa sera alle 21. In questo percorso Pietro Federici, accompagnato dall’atleta paralimpica Alessandra Franchi, si metterà alla prova a bordo di una carrozzina, per vivere sulla propria pelle la realtà di una persona disabile e per capire quanto Siena sia realmente accessibile. Le puntate vedranno Pietro e Alessandra che cercheranno di spiegare quali sono le sensazione che si provano nel percorrere quotidianamente Banchi di Sopra, nel visitare un museo o un monumento storico, nel salire e scendere da un’auto e nel riuscire ad entrare in un qualunque pubblico esercizio... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Permesso! Posso entrare?" da stasera in onda

Se ne parla anche su altri siti

Permesso! Posso entrare? da stasera in onda. 🔗Se ne parla anche su altri siti

"Permesso! Posso entrare?" da stasera in onda - "Permesso! Posso entrare?": è questo il titolo del nuovo format di Canale 3 Toscana, che esordirà questa sera alle ... 🔗Come scrive lanazione.it

Posso entrare? An Ode To Naples, un panorama su Napoli, partendo dal Rione Sanità: un doc ampio, ricco e capace di andare oltre gli stereotipi - In questa occasione, con un maestro della fotografia come Dante Spinotti, chiede il permesso di entrare a Napoli a partire dal Rione Sanità. Ne nasce un panorama ampio e ricco di testimonianze. Uno ... 🔗Come scrive mymovies.it

Posso Entrare?, su Disney+ UK arriva il documentario di Trudie Styler con Roberto Saviano - È ufficialmente arrivato su Disney+ UK Posso Entrare? - An ode to Naples, pellicola di Trudie Styler, moglie del cantautore inglese Sting, totalmente dedicata a Napoli. La pellicola è un ... 🔗Lo riporta msn.com

Gentilezza: Permesso, posso entrare?