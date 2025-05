perde l equilibrio e viene investito dal trattore operario in prognosi riservata

Un incidente sul lavoro a Gallipoli ha coinvolto un operaio di 58 anni, rimasto ferito gravemente dopo essere stato investito da un trattore mentre perdeva l'equilibrio. L'uomo, originario di Ruffano, è attualmente in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale “Sacro Cuore di Gesù”. Sul posto sono al lavoro le autorità per chiarire le dinamiche dell’incidente.

