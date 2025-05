Perde la vita dopo l' incidente in moto | morto Matteo Millo aveva 20 anni

Tragedia nella notte: Matteo Millo, 20 anni, ha perso la vita in un tragico incidente motociclistico avvenuto in strada del Friuli. Famiglia e amici piangono la prematura scomparsa del giovane calciatore, noto per il suo talento nella squadra del Vesna di Santa Croce. La comunità sportiva è sconvolta dalla notizia, che lascia un profondo vuoto tra coloro che lo conoscevano.

Si chiamava Matteo Millo e aveva 20 anni il giovane deceduto¬†dopo l'incidente avvenuto verso l'una e mezza di notte in strada del Friuli. Il giovane era¬†conosciuto negli ambienti calcistici in quanto giocava con la prima squadra del Vesna, societ√† sportiva di Santa Croce che milita in seconda... 🔗 Leggi su Triesteprima.it ¬© Triesteprima.it - Perde la vita dopo l'incidente in moto: morto Matteo Millo, aveva 20 anni

