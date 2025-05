Perde il controllo e si schianta contro camion parcheggiato | 36enne in ospedale

Un grave incidente stradale ha scosso Lecce, con un 36enne che ha perso il controllo della sua auto, schiantandosi contro un camion parcheggiato in via Giacomo Puccini. L'impatto, avvenuto attorno a mezzanotte, ha generato attimi di panico e un forte boato. Il conducente è stato trasportato in ospedale, mentre le autorità si occupano di ricostruire le dinamiche dell'accaduto.

LECCE - Un boato sordo attorno a mezzanotte e un botto tremendo: è quanto percepito ieri, a Lecce, su via Giacomo Puccini, teatro di un brutto incidente, l’ennesimo delle ultime ore su scala provinciale, avvenuto in circostanze ancora in via di ricostruzione. Un 36enne del posto, alla guida di... 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Perde il controllo e si schianta contro camion parcheggiato: 36enne in ospedale

Altre fonti ne stanno dando notizia

Incidente in autostrada, perde il controllo dell'auto e si schianta contro un muro; Sassari, perde il controllo dell’auto e si schianta contro il guard rail: tra i feriti un bambino di 3 anni; Autista perde il controllo del bus a Torino e si schianta contro un albero, studenti in gita feriti; Perde il controllo dell'auto e si schianta fuori strada: paura in via Bidente. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Motociclista perde il controllo del mezzo e si schianta contro un'auto: 20enne muore sul colpo - TRIESTE - Un motociclista, di circa 20 anni, è morto la notte scorsa in un incidente stradale avvenuto nella zona di Contovello, a ... 🔗Scrive msn.com

Incidente a Tripari, ragazzo in moto perde il controllo e si schianta contro un cancello: muore a 16 anni - Un ragazzo di soli 16 anni ha perso la vita la notte scorsa nella in un drammatico incidente stradale avvenuto a San Giovanni a Piro, nel ... 🔗Segnala msn.com

Piacenza, perde il controllo della moto e si schianta contro il guardrail: morto il 18enne Gabriele Tancredi - L'incidente in cui il ragazzo ha perso la vita lungo la strada statale 45 della Val Trebbia. La preside: «Il dolore è grande. Tra poche settimane avrebbe sostenuto l’esame di maturità» ... 🔗Lo riporta corrieredibologna.corriere.it

GT3RS PERDE IL CONTROLLO E SI SCHIANTA CONTRO UN ALBERO! RIPRESA DALLA TELECAMERA. #porsche #gt3rs ?