Perde il controllo dell' auto e precipita nel giardino di una villa

Un incidente spettacolare ha scosso il Lago Maggiore nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 27 maggio. In via Caremoli a Oggebbio, un'auto ha perso il controllo, urtando un muro di protezione e precipitando nel giardino di una villa. Le cause del sinistro sono ancora in fase di accertamento, ma la dinamica ha destato preoccupazione tra i residenti e i passanti.

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 27 maggio, sul Lago Maggiore. É successo in via Caremoli a Oggebbio, dove per cause ancora da accertare, un'auto è uscita di strada e ha urtato il muro di protezione in prossimità di un tornante, precipitanto per circa 20 metri e... 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Perde il controllo dell'auto e precipita nel giardino di una villa

Le notizie più recenti da fonti esterne

Sassari, perde il controllo dell’auto e si schianta contro il guard rail: tra i feriti un bambino di 3 anni; Perde il controllo dell'auto, finisce in una scarpata e si ribalta: atterra l'elisoccorso; Perde il controllo dell'auto che finisce in un dirupo a Longano. Illeso il conducente; Perde il controllo dell'auto, impatta contro un ponte e finisce fuori strada: giovane trasportata in ospedale. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Perde il controllo dell'auto e si ribalta fermandosi contro gli alberi, momenti di paura nella notte: soccorsi in azione - BOLZANO. Perde il controllo dell'auto, esce di strada e si ribalta. Sono stati momenti di paura quelli vissuti nella tarda serata di ieri lungo la strada del Sole della Pusteria a causa di un incident ... 🔗Da ildolomiti.it

Perde il controllo dell'auto e precipita nel giardino di una villa - É successo sul Lago Maggiore, a Oggebbio. Ferite non gravi per la donna alla guida, estratta dalle lamiere dell'auto dai vigili del fuoco ... 🔗Riporta novaratoday.it

Automobilista accusa un malore e perde il controllo dell’auto. Incidente e code sull’A4 - E' stato dichiarato ufficialmente deceduto l'automobilista alla guida dell'automobile che ha causato inavvertitamente un incidente alle 13.30 di oggi ... 🔗Segnala ecovicentino.it

Perde il controllo dell'auto, sbanda e guardate la reazione! Assurdo!