Percorsi sostegno | la fase attuale tra attese FAQ e nodi da sciogliere

L'articolo esplora la situazione attuale dei percorsi di specializzazione sul sostegno, con l'analisi delle richieste della community Uniti per INDIRE. Tra FAQ, bandi e incertezze normative, i docenti esprimono la necessità di chiarezza e tempestività , sottolineando le difficoltà di un'attesa protratta e la resilienza richiesta per affrontare questa fase di transizione nel mondo della formazione.

La community Uniti per INDIRE commenta l’attuale fase di attivazione dei percorsi di specializzazione sul sostegno. Tra FAQ, bandi e incertezze normative, i docenti chiedono chiarezza, tempi certi e rispetto per chi attende da mesi un’opportunità concreta di formazione Attesa e resilienza: i docenti di sostegno non si arrendono La comunità di docenti Uniti per . Percorsi sostegno: la fase attuale tra attese, FAQ e nodi da sciogliere Scuolalink... 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Corsi sostegno Indire: molti i nodi ancora irrisolti; Corsi INDIRE al via, conferma supplenza su posto (non ore) sostegno e assunzioni idonei concorsi PNRR: tante le NOVITÀ; Iter Corsi INDIRE, tra accreditamento e pubblicazione bandi: quale la possibile tempistica?; Percorsi sostegno nelle Università docenti tre anni di servizio: 12.300 posti primaria e soli 1.800 secondaria II grado, più quelli di Indire. Quando i bandi. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Percorsi di specializzazione sostegno indire, i nostri consigli - Scopri tutto sulla specializzazione sostegno e sui corsi di Indire. Informati sui requisiti e sull'accreditamento delle università. 🔗Riporta informazionescuola.it

Percorsi abilitanti da 60, 36 e 30 cfu: a che punto siamo? E sui corsi Indire? RISPOSTE AI QUESITI - Qual è la situazione attuale riguardo ai percorsi abilitanti e ai corsi ... 270 ha previsto che chi frequenta il nono ciclo del TFA sostegno, ormai in fase conclusiva, possa iscriversi anche ... 🔗Scrive orizzontescuola.it

Percorsi abilitanti e corsi sostegno Indire: titolo di accesso, avvio dei corsi e termine per l’inserimento in GPS. RISPOSTE AI QUESITI - Percorsi abilitanti: tante Università sono già alla fase di pubblicazione delle graduatorie ... contemporaneamente al nono ciclo TFA sostegno e al secondo ciclo dei percorsi abilitanti, come ... 🔗Si legge su orizzontescuola.it

Corsi sostegno Indire da giugno a dicembre per 200mila prof, le garanzie del presidente Manfredi