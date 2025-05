Percorsi abilitanti M5S all’attacco | Gestione di Bernini e Valditara è disastrosa La risposta della ministra | Eredità del passato

Scontro acceso alla Camera tra il Movimento Cinque Stelle e il Ministro dell'Università, Anna Maria Bernini, sulla gestione dei percorsi abilitanti. I parlamentari M5S criticano duramente l'operato della ministra e del collega Giuseppe Valditara, etichettando la situazione come disastrosa e ereditata dal passato. Il dibattito si intensifica, con accuse e difese che mettono in luce le tensioni politiche nel settore dell'istruzione.

Scontro alla Camera tra il Movimento Cinque Stelle e il Ministro dell'Università, Anna Maria Bernini. Il tema della contesa è la gestione dei percorsi abilitanti. L'opposizione ha attaccato durante l'operato del Ministro, ma anche quello del Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.

