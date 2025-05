Perché sempre più italiani lavorano anche dopo i 67 anni

Negli ultimi anni, un numero crescente di italiani ha scelto di continuare a lavorare oltre i 67 anni, sfidando le aspettative comuni sulla pensione. Analizzando i dati Istat, emerge una realtà complessa: sebbene molti raggiungano il traguardo della pensione dopo anni di impegno, diversi fattori spingono a restare attivi nel mercato del lavoro. Scopriamo insieme le ragioni di questo fenomeno in crescita.

Se diamo un'occhiata agli ultimi dati Istat in tema di lavoro dopo i 50 anni, scopriamo una realtà diversa da quella che il senso comune ci porta a immaginare. Si va in pensione dopo anni e anni di sudata carriera? La risposta è sì, ma con degli importanti distinguo. E il motivo è semplice: ci sono cittadini ai quali i soldi del trattamento previdenziale Inps non bastano ad arrivare a fine mese, persone che – per sostenere le spese quotidiane e far quadrare il bilancio familiare mensile – debbono "reinventarsi", continuando a lavorare. Questa è la fotografia scattata da Istat in una recente indagine dal titolo "Pensione e partecipazione al mercato del lavoro dei 50-74enni", la quale mostra come il confine tra pensione e lavoro stia diventando sempre più sfumato per una parte significativa della popolazione...

