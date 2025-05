perché sarà ignorata la proposta di manifestare per gaza anche con le bandiere israeliane

Nel contesto del conflitto a Gaza, la scrittrice Edith Bruck ha proposto di manifestare per la pace unendo le bandiere palestinesi a quelle israeliane. Tuttavia, questa iniziativa potrebbe non raccogliere il sostegno previsto, suscitando interrogativi sulla sua accettabilità all'interno dei movimenti di protesta. Analizziamo perché una simile proposta rischia di essere ignorata e le implicazioni culturali e politiche dietro a questa scelta.

Nella giornata di ieri, Edith Bruck, la famosa scrittrice e testimone della Shoah, ha lanciato in un’intervista dalle colonne de La Stampa la proposta di manifestare per la pace a Gaza – come vorrebbero fare i partiti della sinistra – sventolando insieme alle bandiere palestinesi anche quelle con la stella di Davide dello stato di Israele. Nelle stesse ore si apprendeva che il murale di Milano, che raffigura la stessa Bruck con Liliana Segre e Sami Modiano, era stato nuovamente vandalizzato. All’opera già deturpata in precedenza con la scritta: «Israeliani nazi» e dall’oscena equivalenza «Stella di Davide» = «Svastica» è stata sostituita l’immagine della svastica con la parola: «Genocidio»... 🔗 Leggi su Linkiesta.it