Perché S W A T è stato cancellato dopo 8 stagioni

Dopo otto stagioni di azione e avventure, la serie S.W.A.T. ha purtroppo raggiunto il suo finale. Tuttavia, l'universo narrativo della serie continuerà a vivere grazie a uno spin-off dedicato al carismatico personaggio di Hondo, interpretato da Shemar Moore.

Anche se S.W.A.T. è finito, l’universo continuerà a vivere attraverso uno spin-off incentrato sul personaggio di Daniel “Hondo” Harrelson Jr., interpretato da Shemar Moore. La serie poliziesca della CBS è stata trasmessa per la prima volta nel 2017 ed è stata un successo immediato, ottenendo ottimi ascolti e recensioni. S.W.A.T. ha persino ottenuto tre nomination agli Emmy, tutte per il miglior coordinamento delle scene d’azione. Purtroppo, la serie TV non poteva durare per sempre e la CBS ha deciso di cancellare S.W.A.T. (questa volta definitivamente) nel 2025, dopo otto stagioni e 163 episodi. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

