perché non si deve trasformare la difesa degli innocenti a gaza in un occasione per disarmare israele

Al direttore - In Europa si sta diffondendo l'idea che sia giusto disarmare Israele, boicottarlo, togliergli le armi, per quanto possibile. E' una strategia realistica? Federica Parrini Suggerirei di ascoltare ciò che ha detto ieri il leader del partito tedesco dei Verdi Felix Banaszak, che così si è espresso contro un eventuale blocco delle consegne di armi da parte della Germania a Israele. "Israele deve continuare ad avere la capacità di difendersi dagli attacchi aerei dell'Iran. E' un Paese che è sotto minaccia fin dalla sua fondazione. E tutt'intorno ci sono stati che non hanno a cuore i suoi interessi come l'Iran, che ha la ferma volontà di distruggerlo...