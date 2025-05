Perché mio figlio si agita di notte | cos’è il pavor notturno

Il pavor notturno è un disturbo del sonno comune nei bambini, caratterizzato da episodi di agitazione e urla durante la notte. Spesso associato a fattori come lo stress o la predisposizione genetica, questo disturbo può spaventare i genitori ma, fortunatamente, non è dannoso né indicativo di problemi di salute. Scopriamo insieme le cause e come affrontare questi episodi notturni.

Il pavor notturno è un disturbo del sonno frequente nei bambini in età scolare, che si manifesta con urla, agitazione e comportamenti inusuali durante il riposo. Spesso legato a stress o predisposizione genetica, questo fenomeno non è dannoso né causato da patologie, anche se molti genitori si trovano in difficoltà a gestirlo. Fanpage.it ne ha parlato con la prof.ssa Luana Nosetti, pediatra e responsabile del Centro disturbi del sonno dell'Ospedale Del Ponte di Varese...

