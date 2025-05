Perché l’Inter vuole Luis Henrique del Marsiglia | Calciomercato

L'Inter punta decisamente su Luis Henrique del Marsiglia, un calciatore che promette di rinforzare la rosa nerazzurra. Secondo le ultime notizie, le due società hanno già raggiunto un accordo verbale, rendendo concreti i piani per il calciomercato. Scopriamo i motivi dietro questa strategica acquisizione e le aspettative per il futuro.

2025-05-28 13:06:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Perché l'Inter vuole Luis Henrique del Marsiglia Calciomercato Calciomercato.com.. Home.. Perché l'Inter vuole Luis Henrique del Marsiglia. AFP via Getty Images Marsiglia e Inter hanno trovato un accordo verbale per Luis Henrique il trasferimento del brasiliano in Italia, sulla base di un trasferimento a titolo definitivo per 25 milioni di euro; trattativa ai dettagli e contratto di cinque anni già pronto per il giocatore, i nerazzurri puntano ad averlo per il Mondiale per Club. Classe 2001, esterno d'attacco che l'estate scorsa aveva firmato il rinnovo del contratto fino al 2028 e con l'arrivo di De Zerbi era diventato un giocatore-chiave per l'OM...

