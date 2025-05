Perché l'Inter vuole Luis Henrique del Marsiglia

Marsiglia e Inter hanno trovato un accordo verbale per Luis Henrique il trasferimento del brasiliano in Italia, sulla base di un trasferimento... 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Inter, è fatta per Luis Henrique: affare da 25 milioni per l'attaccante del Marsiglia, contratto di 5 anni - CALCIOMERCATO - Inter e Marsiglia hanno dunque raggiunto l'accordo per il trasferimento di Luis Henrique in nerazzurro. Il giocatore brasiliano potrebbe trasfer ... 🔗Scrive eurosport.it

Inter, in arrivo la fumata bianca per Luis Henrique: si attende il sì del Marsiglia a 22 milioni di euro più bonus - L’Inter è ottimista di arrivare alla fumata bianca e annunciare in questi giorni l’arrivo di Luis Henrique dal Marsiglia. Sarà lui il primo rinforzo per il Mondiale per ... 🔗Come scrive msn.com

Inter, Luis Henrique il prossimo acquisto: “Con lui intesa totale, ecco cosa manca” - L’Inter vuole portare al Mondiale per club il ventitreenne, il Marsiglia, deve cedere il suo atleta entro il 30 giugno per via del FPF ... 🔗fcinter1908.it scrive