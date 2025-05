Perché l’ho fatto Martina uccisa a 14 anni la confessione choe dell’ex fidanzato Alberto

L'orrenda vicenda di Martina Carbonaro, uccisa a soli 14 anni, torna al centro dell'attenzione grazie alla confessione del suo ex fidanzato Alberto. Interrogato dagli inquirenti, il suo comportamento ha suscitato sospetti, rivelando dettagli inquietanti sulle ultime ore di vita della giovane. Questo articolo esplora le dichiarazioni di Alberto e le indagini che hanno cercato di fare luce su un caso che ha scosso profondamente la comunità.

Era stato chiamato in caserma come persona informata sui fatti, uno dei tanti da ascoltare per chiarire il mistero della scomparsa di una ragazzina. Ma il suo comportamento non ha convinto gli inquirenti, che da giorni stavano ricostruendo le ultime ore di vita di Martina Carbonaro, la quattordicenne scomparsa da Afragola. Un dettaglio su tutti ha messo gli investigatori sulla pista giusta: alcune immagini di videosorveglianza, che incastrano senza possibilità di smentita un ragazzo, riconoscibile e solo, uscire dal luogo dove poco prima era entrato insieme a Martina. Il luogo è quello del campo sportivo Moccia, ormai abbandonato, nella zona periferica del comune campano